جنرال إسرائيلي: الحرب على غزة مجرد مسألة وقت

رام الله - دنيا الوطنقال قائد هيئة ركن الذراع البري بالجيش الإسرائيلي، والقائد السابق لفرقة غزة، العميد إيتاي فيروف، إن كل يوم يمضي يقربنا أكثر وأكثر للمواجهة العسكرية المقبلة مع غزة، معتبراً أنها مجرد مسألة وقت.وأضاف فيروف، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين): "لقد دفعنا ثمناً باهظاً في حرب 2014 على غزة، ولا يتعين عليك أن تكون مختصاً في علم الاستخبارات لكي تتنبأ بأن هذه الحقول، ستشهد يوماً ما حشود الدبابات، وجنود المشاة في إطار مواجهة عسكرية ضد حماس في غزة".