الطيبي: رئيس عربي للحكومة الإسرائيلية حلم بات قريباً

رام الله - دنيا الوطنقال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي: إن احتمالية تعيين رئيس حكومة إسرائيلية من القطاع العربي في إسرائيل بات يقترب شيئاً فشيئاً.وجاءت تصريحات الطيبي في إطار تعليقه على المعطيات والبيانات التي عرضها نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية اليوم الاثنين أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، والتي أظهر فيها تساوي أعداد الفلسطينيين واليهود في المنطقة ما بين البحر والنهر، والتي أثارت ضجة في الساحة السياسية الإسرائيلية، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).وأوضح الطيبي، أن استمرار رفض الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في إسرائيل لخيار حل الدولتين، سيؤدي في نهاية المطاف إلى قيام دولة ديمقراطية واحدة، ستكون الغلبة فيها للفلسطينيين.