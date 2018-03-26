شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: التهديد الأمريكي بقطع المساعدات أخرجها من الوساطة السياسية للسلام

الرئيس عباس: التهديد الأمريكي بقطع المساعدات أخرجها من الوساطة السياسية للسلام
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الإدارة الأميركية بقراراتها الخاصة بالقدس، والتهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، أخرجت نفسها كوسيط نزيه للعملية السياسية.

جاء ذلك، خلال استقباله، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأطلع الرئيس، الوزير الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراض الفلسطينية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء الإجراءات الإسرائيلية، ومواقف الإدارة الأميركية.

وأكد الرئيس عباس، على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية دولية لرعاية عملية السلام، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، كمخرج عملي للعملية السياسية المتوقفة.

وثمن الرئيس الدعم الفرنسي الدائم للشعب الفلسطيني، وجهودها في عقد مؤتمر باريس للسلام، معرباً عن شكره لفرنسا حكومة وشعباً، وللرئيس ماكرون لمواقف بلاده الثابتة تجاه حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

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