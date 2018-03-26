ادعيس يَستنكر قرار الاحتلال بالسماح بأداء طقوس "قرابين الفصح" قرب الأقصى

رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرار حكومة الاحتلال بالسماح بأداء طقوس "قرابين الفصح" قرب الأقصى.وأكد ادعيس، أن قرار محكمة الاحتلال، يُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للمقدسات الإسلامية وضرباً بعرض الحائط بمشاعر المسلمين الذين يعانون مع إخوانهم المسيحيين من هذه الانتهاكات التي تحاول المس بهوية هذه الأرض وحضارتها الدينية والتاريخية والثقافية.وأشار ادعيس، إلى أن المسجد الأقصى المبارك، جزء من عقيدة المسلمين بقرار رباني، وهو مسجد خالص للمسلمين بجميع مبانيه وساحاته وأسواره وأبوابه ولا علاقة لليهود به من قريب أو بعيد، منوهاً إلى أن هذه الهجمة ضد القدس ومقدساتها، تهدف إلى تكريس الاحتلال فيها، وتحويلها لمدينة يهودية، من خلال تزوير تاريخها وتهجير سكانها الأصليين.وشدد ادعيس، على أن جميع المحاولات لتهويد القدس مرفوضة وأنها خط أحمر، داعياً العالمين العربي والإسلامي إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حماية للأقصى من مخططات التهويد، وأن يقفوا وقفة صادقة ومخلصة لإنقاذه قبل فوات الأوان، لأن المسجد الأقصى لا يخص الفلسطينيين وحدهم بل يخص جميع المسلمين في العالم.