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مستثمرة إماراتية: السيسي يذكرني بالشيخ زايد

مستثمرة إماراتية: السيسي يذكرني بالشيخ زايد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قالت ريد حمد الظاهري ، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ونائب رئيس أول مجلس سيدات أعمال بالإمارات ، إن مصر حابها الله بوجود رئيس مثل عبد الفتاح السيسي، لأنه على حد تعبيرها، على يده بدأت مصر فى الإصلاح الإقتصادى وبدت بشائر الخير فى الظهور وأكبر دليل على هذا البورصة الأسبوع الماضى من 500 مليار جنيه قفزت
إلى 950 مليار جنيه.

وأكدت ريد، في تصريحات خاصة أن الشعب المصري محظوظ برجل يعمل للصالح الشعب أولا، مشيرة إلى أنها لو كانت مصرية لانتخبت عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية، لأنها يذكرها بالشيخ زايد، داعية الشعب المصري للانتخاب السيسي، والوقوف بجواره لاستكمال الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت ريد: "السيسي يذكرني بالشيخ زايد، فهو استطاع إن يحول مصر من دولة ذات اقتصاد ضعيف إلى دولة ذات اقتصاد جيد أفضل من بعض الدول الأوروبية.

وأشارت سيدة الأعمال الإماراتية، إلى أنها نادمة على عدم إستثمار أموالها في السوق المصرية، مؤكدة أنها ستستثمر أموالها بمصر في ظل وجود الرئيس السيسي على سدة الحكم.

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