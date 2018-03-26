شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية توضح ما جرى في جامعة الازهر بغزة

الشرطة الفلسطينية توضح ما جرى في جامعة الازهر بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على ما حدث في جامعة الازهر اليوم الاثنين، أكد جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أن الدكتور مروان الأغا نائب رئيس الجامعة تواصل مع مدير شرطة أمن الجامعة بخصوص اعتزام الطلبة تنظيم احتجاجات داخلها.

وبينت الشرطة في بيان صحفي لها أنه كان لإدارة الجامعة من حدوث أعمال تخريب للممتلكات، وإثارة الفوضى والتأثر على سير الامتحانات، مؤكدة أن الادارة طلبت من الشرطة حماية الجامعة والمحافظة على النظام.

وأوضحت أنه بناء على طلب الجامعة، فقد تدخلت شرطة أمن الجامعات، حيث تواجد عناصرها داخل الحرم الجامعي للمحافظة على مرافق الجامعة وضمان سير تقديم الامتحانات النصفية.


وقالت الشرطة في بيانها: "أثناء احتجاجات الطلبة واعتصامهم داخل الجامعة قام بعضهم بتصرفات غير لائقة، وإثارة الفوضى، وتكسير الممتلكات، والاعتداء على بعض الموظفين، وإعاقة سير الامتحانات، والتهجم على عناصر الشرطة، ما دفع شرطة أمن الجامعات للقيام بواجبها حفاظاً على الأمن العام والممتلكات دون أن يصاب أيّ من الطلبة بأذى".

وأضافت: "وفي اليوم التالي بادر مدير عام شرطة أمن الجامعات بدعوة الأطر الطلابية للاجتماع بمكتبه، وناقش معهم مطالبهم وأكد لهم على حقهم في الاحتجاج كطلبة داخل الجامعة بعيداً عن التخريب والفوضى، واتفقوا على ذلك".

وأشارت الشرطة إلى أن مدير عام شرطة الجامعات توسطت لدى إدارة الجامعة لعقد لقاء مع الأطر الطلابية للوصول لحل المشكلة من خلال الحوار، بعد أن كانت إدارة الجامعة ترفض التواصل أو الجلوس معهم، وهو ما تم فعلاً صباح اليوم الاثنين، إلا أن الاحتجاجات تواصلت داخل الجامعة وصاحبها أعمال فوضى وصدام بين الطلبة ما أعاق سير الامتحانات، ووصل الأمر إلى إلقاء أحد الطلبة قنبلة صوتية داخل إحدى قاعات الجامعة، ما دفع وفداً من قيادة الشرطة لزيارة الجامعة والجلوس مع د. مروان الأغا لبذل كل الجهود لحل المشكلة والحفاظ على مصلحة الطلبة والجامعة.

وفي نهاية البيان أكدت الشرطة على مجموعة من الامور وهي: 

أولاً: إن تواجد الشرطة يكون على الأبواب الخارجية فقط، ولا تدخل حرم الجامعة إلا بطلب رسمي من إدارة الجامعة ووفق الأصول.

ثانياً: التأكيد على حق الطلبة في الاحتجاج السلمي والحضاري وحرية التعبير، مع الحفاظ على ممتلكات الجامعة التي هي ملك للجميع، وعدم الاعتداء على أحد.

ثالثاً: دعوة إدارة الجامعة إلى تحمل مسؤولياتها في حل هذه الأزمة من خلال الحوار بأسرع وقت ممكن، وتقدير الظروف العامة للطلبة.

رابعاً: تؤكد قيادة الشرطة حرصها على استقرار الجامعة وتحقيق مصلحة الطلبة.

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