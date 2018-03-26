بالأرقام.. هذا ما جاء في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية



وفي محافظه الفيوم، قام وفد من ائتلاف نزاهة بزيارة عدد من مقرات الاقتراع بمدينة الفيوم، وشاهدوا عددا مختلفا من المسيرات السلمية الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي، وذلك أمام كلاً من مدرسة الفيوم الثانوية بنات" لجنة ع 8 ف 12 الواقعة في الحوادم أمام مقر الإدارة التعليمية لغرب الفيوم"، ومدرسة محمد صبري البكباشى/ لجنة ع 8 ف.



من ناحية أخرى، واصل الفريق الميدانى التابع لمؤسسة ماعت، والبالغ عددهم 40 متابع ميداني داخل كل محافظة، أعمال الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية، وفي الوقت الذى شهدت فيه الساعات الأولى من صباح اليوم سلاسة في عملية الإدلاء بالأصوات، إلا أنه يوجد عدد من الملاحظات من بينها تأخر عدد من اللجان عن الفتح فى التوقيت المحدد من بينهم لجنة مدرسة بسيون الإعدادية بنات، ببسيون بمحافظة الغربية، ولجنة 1 بمدرسة الحامول الإعداداية بنين بالحامول، محافظة كفر الشيخ.



رام الله - دنيا الوطنأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن قاعدة بيانات الناخبين والمنوط بالهيئة الوطنية الإشراف عليها كان العمل فيها بشكل دقيق ووصل إجمالى المحذوفين من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن، بعد تنقيتها وهو عدد يفوق المرات السابقة يشمل الوفيات أو ممنوعين من التصويت بمانع قانونى، مفيدًا بأن هذا العدد يفوق المرات السابقة ويشمل الوفيات وبسبب المانع القانونى وطبيعة العمل.واستطرد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن رؤساء اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 13 ألفا و706 قضاة يشرفون على الانتخابات الرئاسية و110 آلاف موظف يعاونوهم، بأصواتهم فى ذات اللجان التى يتواجدون فيها.وكشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، عن إجراء فرز الأصوات فى نهاية اليوم الثالث باللجان الفرعية، بحضور وكلاء المرشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام مضيفا أنه سيتم إعلان النتائج النهائية فى الثانى من أبريل المقبل.وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.قال المستشار مصطفى البحيرى، رئيس لجنة 12 بقرية التمساحة محافظة أسيوط، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ويوجد إقبال رائع من الناخبين وهذا دليل على وعى المواطنين، متابعًا: "منذ التاسعة صباحًا حتى الآن سيل لم ينقطع من الناخبين.. حتى عندما أخذنا راحة ساعة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا تكدس الناخبين داخل اللجان".بدوره، تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية بمركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث أجرى اتصالات عبر شبكة الفيديو كونفرانس بعدد من المحافظين، لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.وحول اتخابات الرئاسة في شمال سيناء، أكد أنها تسير بشكل جيد، موجها المحافظين بالمتابعة والاستمرار في التأمين الفاعل للجان الفرعية.وبشأن تغيير الحكومة عقب انتخابات الرئاسة، قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء، إن الحكومة مستمرة فى أداء عملها على أكمل وجه، حيث إن تغييرها لا يشغل بال الوزراء ولا يؤثر على أداء عملهم.ووفقا للتقرير الأول لائتلاف نزاهة، فقد شهدت بعض المحافظات منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم، إقبالا مكثفا من المواطنين على لجان الاقتراع، وخاصة فى محافظتي القاهرة والشرقية والإسكندرية التي شهدت توافد الناخبين منذ الصباح الباكر، وشهدت العديد من لجانها مشاركة أكبر من قبل السيدات، الأمر الذى يرجع إلى أن أيام الاقتراع هذا العام لا تعتبر عطلة رسمية، وبالتالى من المتوقع أن ترتفع الأعداد بشكل أكبر عقب انتهاء الموظفين من أعمالهم مع نهاية اليوم.ورصد الائتلاف عدداً من الملاحظات من خلال تواجدهم بعدد من مقرات الانتخاب، ففى القليوبية أشاد متابعي الائتلاف بتعاون القضاة من أجل تيسير العملية الانتخابية، وتوافد عدد كبير من الناخبين على عدد من اللجان التابعة لقسم شبرا الخيمة أول من بينهم "مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات، مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية، مدرسة أسماء الإعدادية بنات".