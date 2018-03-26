شؤون فلسطينية

إحصائية إسرائيلية رسمية: أعداد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

إحصائية إسرائيلية رسمية: أعداد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت إحصائيات إسرائيلية رسمية، أن أعداد الفلسطينيين أكثر من أعداد اليهود في فلسطين التاريخية، حيث تم الكشف عن هذه الإحصائيات،، خلال مداولات لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، اليوم الإثنين.

واستعرض نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية العقيد أوري مندز، أمام اللجنة التي ناقشت الخطوات والإجراءات الاحتجاجية لمستخدمي الإدارة المدنية، فيتضح وجود مساواة ديموغرافية في عدد اليهود والمسلمين بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

ووفقا للإحصائيات يسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو خمسة ملايين فلسطيني (باستثناء الفلسطينيين في القدس)، بالمقابل ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2016، يسكن في إسرائيل 6.44 مليون يهودي و1.52 مليون عربي.

وطالب رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست أفي ديختر، وزارة الأمن باستلام البيانات والإحصائيات في وثيقة رسمية.

 وقال ديختر: "لا أتذكر أن الفلسطينيين قدموا مثل هذا العدد، يدور الحديث عن إحصائيات جديدة وأعداد كبيرة ومثيرة للدهشة تمامًا، إذا كانت دقيقة، فهي مثيرة للدهشة ومقلقة، إذا لم تكن دقيقة، فإننا بالطبع نريد أن نعرف ما هي الأرقام والإحصائيات الدقيقة".

وخلال مداولات اللجنة، قدم، نائب منسق الأنشطة في المناطق المحتلة، جاي غولدستين، بيانات تتعلق بالإدارة المدنية، قائلا: "على مر السنين، كانت الإدارة المدنية تقلل بشكل مطرد من الموارد من أجل القيام بمهامها. بعد اتفاقات أوسلو، كان هناك انخفاض في كل من الميزانية والقوى العاملة. هناك انخفاض زاحف في القوة البشرية. تم تخفيض قيمة الميزانية بعشرين مليون شيكل".

وفقا لنائب منسق الأنشطة، بعد اتفاق أوسلو، كانت ميزانية الإدارة المدنية 286 مليون شيكل. اليوم، ومع ذلك، فإن الميزانية تقف عند 170 مليون شيكل.

وفيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، قال إن تعداد السكان الفلسطينيين في المنطقة نما من مليون إلى ثلاثة ملايين نسمة، بينما ارتفع عدد السكان اليهود من 100 ألف إلى 400 ألف.

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