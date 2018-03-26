استطلاع رأي: تزايد شعبية الرئيس عباس بسبب مواقفه من الإدارة الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأجرى مركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، استطلاع رأي، حول الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وبلغ حجم عينة الاستطلاع (1460) شخصاً ممن بلغت أعمارهم (18) سنة فأكثر، وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمَّ اختيار العيّنات بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو (±3%).النتائج الرئيسة:وأيَّد (91.3%) قرار القيادة الفلسطينية قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، بينما عارض (4.7%) ذلك وأجاب (4%) بلا رأي.واعتبر (92%) من المستطلعة آرائهم، أنَّ الموقف الفلسطيني من الولايات المتحدة سيؤدي إلى وقف كامل للعملية السلمية بينما قال (6%) إنَّ العملية السلمية ستتواصل، فيما أجاب (2%) بلا رأي.فيما قال (42.6%) إنَّ القيادة الفلسطينية ستنجح في إيجاد وسيط جديد لعملية السلام بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية فيما قال (43.1%) إنَّ ذلك غير ممكن، بينما قال (14.3) إنَّهم لا يعرفون بالضبط كيف ستؤول الأمور.وأفاد (35.8%) أنَّ الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ستؤدي خلال العام (2018) للحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بينما قال (44.9%) عكس ذلك، وأجاب (19.3%) بلا رأي.وإذا ما كان الموقف الفلسطيني من الإعلان الأمريكي بشأن القدس سيؤدي في نهاية المطاف لانهيار السلطة الفلسطينية، أجاب (33%) بنعم، و(45.2%) بلا، فيما أجاب (21.8%) بلا رأي.وحول شعبية الرئيس محمود عباس بعد موقفه من الإدارة الأمريكية، قال (63.1%)إنَّ شعبيته ارتفعت، وأجاب (31.2%) بلا، وأجاب (5.7%) بلا رأي.وإذا ما كانت شعبية حركة حماس ارتفعت بعد إعلان السلطة أنَّ اتفاق أوسلو لم يعد قائمًا أجاب (41.2%) بنعم، و(51.9) بلا، وأجاب (6.9%) بلا رأي.وأفاد (72.1%) أنَّ الخطوات التي اتّخذتها القيادة الفلسطينية بعد إعلان ترامب لا تعتبر كافية، وأفاد (11.4%) بعكس ذلك، وأجاب (16.5%) بلا رأي.وقال (56.7%) إنَّ بإمكان القيادة الفلسطينية اتّخاذ خطوات أكثر قوة، ردًا على المواقف الأمريكية، ورأى (33.1%)أنَّ ذلك لم يكن ممكنًا، وأجاب (10.2%) بلا رأي.واعتقد (84.2%) أنَّ حالة الانقسام الفلسطينية ساهمت في اتّخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بشأن القدس، وعارض هذا الرأي (11.1%)، وأجاب (4.7%) بلا رأي.كما اعتقد (81%) أنَّ حالة الانقسام أدَّت إلى تزايد الاستيطان، وعارض ذلك (12%)، وأجاب (7%) بلا رأي.ورأى (44.3%) أنَّ إسرائيل ستلجأ في نهاية المطاف وعلى ضوء التطورات الحاصلة، إلى ضم الضفة الغربية بينما اعتقد (46.3%) أنَّ ذلك لن يحدث، وأجاب (9.4%) بلا رأي حول هذه القضية.وحول عمل الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمدالله، قال (53.4%) إنَّ الحكومة نجحت في إدارة مجريات الأمور بالشكل الصحيح، منذ استلامها مهامها، ورأى (31%)عكس ذلك، وأجاب (15.6%) بلا رأي.وقال (73.7%) إنَّ الحكومة لم يتم تمكينها بشكل فعلي في قطاع غزة، و(21.6%) قالوا إنَّه تمَّ تمكينها فيما أجاب (4.7%) بلا رأي.وإذا ما كانت الأوضاع الاقتصادية قد شهدت تحسُّنًا في عهد رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، أجاب (54.5%) بنعم، و(37%) بلا، و(8.5%) أجابوا بلا رأي.وفي سؤال حول فاعلية القوانين وتطبيقها في عهد حكومة د. الحمدالله، قال (42.2%) إنَّها أصبحت أكثر فاعلية و(44.6%) قالوا لا، و(13.2%)أجابوا بلا راي.وحول الجهة المعطلة للمصالحة قال (52.1%) إنَّ حماس تعمد تعطيل المصالحة لأهداف حزبية، وقال (44.3%) إنَّها لم تتعمد ذلك، وأجاب (3.6%) بلا رأي.وقال (41%) إنَّ حركة فتح تعمَّدت تعطيل المصالحة لأهداف حزبية، وقال (51.1%) إنَّها لم تتعمد ذلك، وأجاب (7.9%) بلا رأي.وإذا ما كانت المصالحة الفلسطينية تعطَّلت بفعل تدخلات خارجية أجاب (54.1%) بنعم، و(42.6%) بلا، و أجاب (3.3%) بلا رأي.وإذا ما كانت السلطة ستعلن غزة إقليمًا متمرّدًا على ضوء محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، توقع (35.7%) أن يتم ذلك، و(55.8%) لم يتوقعوا ذلك، وأجاب (8.5%) بلا رأي.وعن قبول حركة حماس إقامة دولة في قطاع غزة توقع (48.1%) أن تقبل ذلك، عارضهم (44%)،وأجاب (7.9%) بلا رأي.وحول من يتحمل مسؤوليَّة انهيار المصالحة مجدَّدًا، بعد التقدم الإيجابي الذي حصل، قال (38.9%) إنَّ حماس تتحمل المسؤولية، و(13%) حمَّلوا المسؤولية لحركة فتح، و(22.1%)حمَّلوها لإسرائيل، و(17.6%) حمَّلوها لجهات خارجية، وأفاد (8.4%) أفادوا بغير ذلك.