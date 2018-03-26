شؤون فلسطينية

ديفورن: ما يحتاجه سكان غزة اقتصاد جيد وتخفيف القيود المفروضة

ديفورن: ما يحتاجه سكان غزة اقتصاد جيد وتخفيف القيود المفروضة
جيلان ديفورن مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذر جيلان ديفورن مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من صعوبة الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بردِّ فعل السكان حين يصلون إلى طريق مسدود، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير تصحيحية أساسية.

وأكد ديفورن، بحسب صحيفة (فلسطين) المحلية، أن الوضع الإنساني في غزة يمكن تشبيهه بحياة رجل عجوز شامخ ولكنه مريض، موضحًا أن كل هذه الظروف مجتمعة، جعلت من غزة مكانًا صعبًا للغاية للعيش.

وأوضح أن الحلول الجوهرية لا يمكن أن تأتي إلا من القرارات السياسية الإستراتيجية، التي من شأنها أن تضع الاحتياجات الإنسانية للسكان في مركز الصدارة، مؤكدًا أن ما يحتاج إليه السكان هو اقتصاد جيد، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع، وإيجاد حل للخلافات الفلسطينية الداخلية التي تشلّ اقتصاد غزة.

ونبه ديفورن على أن اللجنة الدولية، تراقب عن كثب الأحداث وتوثق الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين والصيادين، وتنخرط بشكل ثنائي وغير علني مع سلطات الاحتلال المعنية، معربًا عن قلّه الشديد إزاء تعليق الزيارات العائلية للأسرى المنتمين لحركة حماس من غزة.

وأكد أن مسؤولية توفير الرعاية الطبية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "تقع على عاتق سلطات الاحتجاز، وليس على اللجنة الدولية"، وقال: "ناقشت بنفسي ظروف المعتقلين في الشتاء معهم مباشرة في أثناء زيارتي لهم في سجني رامون ونفحة ونشارك حوارات ثنائية مع الاحتلال"، وأعرب عن صدمته فيما فعله عضو الكنيست الإسرائيلي أرون حزان بالاعتداء على أمهات الأسرى في أثناء إحدى الزيارات.

أخبار ذات صلة

الشرطة الفلسطينية توضح ما جرى في جامعة الازهر بغزة

الشرطة الفلسطينية توضح ما جرى في جامعة الازهر بغزة

إحصائية إسرائيلية رسمية: أعداد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

إحصائية إسرائيلية رسمية: أعداد العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر

المالكي يُطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد السلطة

المالكي يُطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد السلطة

وزيرة الاقتصاد الوطني تطلق مشروع بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة

وزيرة الاقتصاد الوطني تطلق مشروع بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة

مفزاك لايف يزعم: قوة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة على حدود غزة

مفزاك لايف يزعم: قوة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة على حدود غزة

استطلاع رأي: تزايد شعبية الرئيس عباس بسبب مواقفه من الإدارة الأمريكية

استطلاع رأي: تزايد شعبية الرئيس عباس بسبب مواقفه من الإدارة الأمريكية

حملة المقاطعة تنتشر بصفوف الشباب وتحقق نجاحات في اسبوع مناهضة الابارتهايد

حملة المقاطعة تنتشر بصفوف الشباب وتحقق نجاحات في اسبوع مناهضة الابارتهايد

الاحتلال يعثر على طلقات عند ساحل زيكيم ويزعم انها من حماس

الاحتلال يعثر على طلقات عند ساحل زيكيم ويزعم انها من حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية توضح ما جرى في جامعة الازهر بغزة

الشرطة الفلسطينية توضح ما جرى في جامعة الازهر بغزة

المالكي يُطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد السلطة

المالكي يُطلع نظيره الفرنسي على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد السلطة

وزيرة الاقتصاد الوطني تطلق مشروع بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة

وزيرة الاقتصاد الوطني تطلق مشروع بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة

مفزاك لايف يزعم: قوة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة على حدود غزة

مفزاك لايف يزعم: قوة إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة على حدود غزة

استطلاع رأي: تزايد شعبية الرئيس عباس بسبب مواقفه من الإدارة الأمريكية

استطلاع رأي: تزايد شعبية الرئيس عباس بسبب مواقفه من الإدارة الأمريكية

حملة المقاطعة تنتشر بصفوف الشباب وتحقق نجاحات في اسبوع مناهضة الابارتهايد

حملة المقاطعة تنتشر بصفوف الشباب وتحقق نجاحات في اسبوع مناهضة الابارتهايد

ديفورن: ما يحتاجه سكان غزة اقتصاد جيد وتخفيف القيود المفروضة

ديفورن: ما يحتاجه سكان غزة اقتصاد جيد وتخفيف القيود المفروضة

الاحتلال يعثر على طلقات عند ساحل زيكيم ويزعم انها من حماس

الاحتلال يعثر على طلقات عند ساحل زيكيم ويزعم انها من حماس

منوعات

برغم الخلافات.. أحلام تمتدح نوال الكويتية على الهواء

برغم الخلافات.. أحلام تمتدح نوال الكويتية على الهواء

صور: ماريا كاري تعود لأحضان طليقها في حفل فني

صور: ماريا كاري تعود لأحضان طليقها في حفل فني

فيديو وصور: سما المصري ترتدي النقاب

فيديو وصور: سما المصري ترتدي النقاب

صور: هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب وشم جديد

صور: هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب وشم جديد

صور: فتاة مصرية تصرخ &#34;تتجوزني يا صلاح ونلعب كرة&#34;.. شاهد رد فعله

صور: فتاة مصرية تصرخ "تتجوزني يا صلاح ونلعب كرة".. شاهد رد فعله

فيديو: سهير القيسي تنتقد الاداء الضعيف لمشتركات &#34;ذا فويس&#34;

فيديو: سهير القيسي تنتقد الاداء الضعيف لمشتركات "ذا فويس"

صور: شاهد آخر فضائح كيم كاردشيان

صور: شاهد آخر فضائح كيم كاردشيان

فيديو: رقص نادين نسيب نجيم مع زوجها يشعل عيد ميلاد ابنتها هافن

فيديو: رقص نادين نسيب نجيم مع زوجها يشعل عيد ميلاد ابنتها هافن

فيديو: قصي خولي وعابد فهد يتألقون في برومو لمسلسل &#34;هارون الرشيد&#34;

فيديو: قصي خولي وعابد فهد يتألقون في برومو لمسلسل "هارون الرشيد"

فيديو..دنيا بطمة: سأضرب بالعصا كل من يدعي أن القفطان المغربي بالأصل جزائري

فيديو..دنيا بطمة: سأضرب بالعصا كل من يدعي أن القفطان المغربي بالأصل جزائري

عربي

مستثمرة إماراتية: السيسي يذكرني بالشيخ زايد

مستثمرة إماراتية: السيسي يذكرني بالشيخ زايد

إجلاء الدفعة الثانية من مقاتلي المعارضة السورية

إجلاء الدفعة الثانية من مقاتلي المعارضة السورية

فيديو وصور.. المصريون يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية

فيديو وصور.. المصريون يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض سبعة صواريخ باليستية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض سبعة صواريخ باليستية