الزهار: اتفاق 2011 مضمون المصالحة.. والمجلس الوطني هو لتوقيع اتفاقيات كارثية لشعبنا

أكد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تطبيق اتفاق القاهرة 2011 هو مضمون اتفاقية المصالحة الفلسطينية.





وقال الزهار في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "هذه الاتفاقية التي سيختار بها الشعب الفلسطيني من يمثله، سواء أكان على مستوى المجلس التشريعي أو مجالس البلدية أو المجلس الوطني".





وأضاف: "تزييف ما يُسمى بالمجلس الوطني، للتوقيع على اتفاقيات تكون كارثة على الشعب الفلسطيني".



