التربية تدعو إلى حل فوري لأزمة جامعة الأزهر بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، رفضها للاعتداء على حرم جامعة الأزهر وموظفيها وطلبتها وعلى حقهم في التعليم، مؤكدةً إصرارها على ضرورة التوصل إلى حل عاجل وضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعة بما فيها حق الطلبة بالتسجيل للفصل الدراسي والتقدم للامتحانات النهائية.وأعربت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، عن انشغالها الكبير بهذه الحالة التي تطال آلاف الطلبة الجامعيين، داعيةً إدارة الجامعة والطلبة إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة العامة من أجل التوصل إلى صيغة حل ترضي الطرفين، منعاً لتعطيل المسيرة التعليمية في الجامعة وبخاصة في ظل الظروف التي يعيشها أهلنا في المحافظات الجنوبية.