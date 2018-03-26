رئيس الوزراء يزور مؤسسة الضمان الاجتماعي

زار رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، مؤسسة الضمان الاجتماعي، في مدينة رام الله، حيث التقى خلالها، رئيس مجلس الإدارة وزير العمل مأمون أبو شهلا، وأعضاء المجلس.واستعرض الأعضاء أمام رئيس الوزراء سير عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي وخطة إطلاق العمليات، والنظام الإداري والمالي للمؤسسة، إضافة إلى أهم احتياجاتها.وأكد الحمد الله على أهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تعتبر من أكبر المؤسسات الاقتصادية والمالية في فلسطين وذات سيادة كبرى، وسيستفيد من خدماتها أكثر من مليون عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة الإسراع بإطلاقها رسميا والبدء في تقديم خدماتها للمستفيدين.وأشاد الحمد الله بجهود مجلس الإدارة والعاملين فيها، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم للمؤسسة ولعملها.