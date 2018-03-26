الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه

رام الله - دنيا الوطنسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.72 مقارنة بـ 105.57 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.26%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.21%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.19% خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.73 مقارنة بـ 105.53 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.31%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.28%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظمسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.34 مقارنة بـ 105.10 (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.36%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.32%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرقسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.84 مقارنة بـ 109.40 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول/ ديسمبر 2008=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.87%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.51%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.45%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بالشهر السابق.انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياهسجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية، انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2018، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.46 مقارنة بـ 113.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.40 مقارنة بـ 115.62 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.42%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.20 مقارنة بـ108.74 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاريسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعاً نسبته 0.24% خلال شهر شباط/ فبراير 2018 مقارنة بشهر كانون ثاني 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.39 مقارنة بـــــ 109.13 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني/ يناير 2010=100).ملاحظة:بيانات الضفة الغربية لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.تنويه:1. بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.2. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات، فمثلا مجموعة الحديد والصلب في البناء تتكون من عدد أكبر وأنواع مختلفة من السلع مقارنة مع مجموعة الحديد والصلب في الطرق.