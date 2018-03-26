شؤون فلسطينية

الثريا تنظم لقاءً لتوعية الجمهور برسالة وأهداف "مسيرة العودة الكبرى"

الثريا تنظم لقاءً لتوعية الجمهور برسالة وأهداف "مسيرة العودة الكبرى"
جانب من الاجتماع
خاص دينا الوطن - محمد جلو
نظمت مؤسسة الثريا للاتصال والإعلام، اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "مفهوم الكفاح غير العنيف – السلمي"، ضمن فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" التي أعلنت عنها الجنة التنسيقية الدولية للمسيرة، من أجل توعية وتعريف الجمهور بماهية وأهداف ورسالة هذه المسيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم "مسيرة العودة الكبرى" أحمد أبو رتيمة: إن هذا اللقاء يهدف إلى توعية الجمهور ومدى معرفتهم بمسيرة العودة، التي هي حق لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني في عودتهم إلى بلادهم التي هجروا منها عام 1948م، أملاً من الكل الفلسطيني المشاركة والحضور.

وأكد أبو رتيمة، أن المسيرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل في ساعات الصباح الباكر على حدود قطاع غزة في ستة تجمعات مختلفة، بداً من رفح شمال القطاع حتى بيت حانون شمالاً، لافتاً إلى أنها اعتصامات جماهيرية شعبية سلمية.

بدورها، قالت منسقة التدريب في اللجنة التنسيقة للمسيرة مني جاد الله: إن الهدف الأساسي للمسيرة هو عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948م، سواء أكانوا في الداخل أو الشتات.

 وأضافت: أنه سيرفع فيها العلمين الفلسطيني وعلم الأمم المتحدة من أجل ضمان حماية هذه المسيرة، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة هي التي أصدرت قرار (194) بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية عام 1949.

 




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