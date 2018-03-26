منصور: أنجزنا اتصالاتنا بأعضاء مجلس الأمن بخصوص عضوية فلسطين الكاملة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن وفد السفراء العرب أنجز كافة الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن، بشأن العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وتوفير الحماية لشعبنا، وأيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334.وقال منصور في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين: إنه سيتم رفع تقرير للجهات المعنية حول مجمل نتائج هذه الاتصالات لاتخاذ الخطوات المناسبة.من جهة ثانية، وبشأن جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية، أوضح منصور أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقدم تقريرًا مفصلًا للأوضاع في فلسطين وضرورة تطبيق القرار المتعلق بالاستيطان 2334، مشيرًا إلى أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف سيقدم إحاطة يشرح خلالها الوضع على الأرض في فلسطين.وأضاف منصور أنه جرى خلال الاجتماع السنوي حول حقوق المرأة اعتماد القرار الفلسطيني بشأن حقوق المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال بثلاثين صوتاً.