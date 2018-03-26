ملحم: جدول كهرباء غزة 6 ساعات.. وموظفو حماس لا يدفعون فواتير الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أنه تم بعد ظهر اليوم تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بعد توفر الكميات اللازمة من الوقود لتشغيلها والتي تقدر ما بين 23 – 25 ميغاواط.وقال ملحم لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين: إن هذه الكميات من الوقود، أعادت تشغيل التوربينة الأولى في محطة التوليد لتشغيل الكهرباء ببرنامج الست ساعات وصل، مشددًا على أن السبب الرئيس لتوقف المحطة ونقص الوقود هو ضعف الجباية.وأوضح ملحم، أنه في حال تم تصويب أوضاع الجباية، فإن هذا الأمر سيساهم في تشغيل التوربينتين الثانية والثالثة، مبينًا أن ما يتم جبايته هو 20 مليون شيكل من أصل 60 مليون كاشفا عن وجود فئات لا تدفع ما عليها من مستحقات كالبلديات، و37 ألف موظف ممن عينتهم حركة حماس.كما كشف ظافر ملحم أنه لا يتم تحويل أي شيء مما يتم جبايته في غزة لخزينة الدولة وأن ما يحول فقط هو لتسديد أثمان الكهرباء ويقدر بـ 10 ملايين شيكل، مشددا على ضرورة فرض الجباية على الجميع دون استثناء.