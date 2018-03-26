مصرف الصفا الإسلامي يختتم مشاركته بمؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"

رام الله - دنيا الوطناختتم مصرف الصفا الإسلامي مشاركته في أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، الذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين بمشاركة مدير عام مصرف الصفا الإسلامي نضال البرغوثي.وناقش المؤتمر خلال جلساته جملة من القضايا التي تتعلق بالقطاع المصرفي، وخصوصاً الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسل الأموال وآلياتها، وأثر غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والمصرفية، ومتطلبات بازل وتوصياته ومبادئه والسياسات المعتمدة في تطبيقه، بالإضافة إلى التجارب الرقابية والتعاون العربي الفلسطيني في هذا المجال.وقال نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا الإسلامي إن مشاركة المصرف في أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي".جاء ذلك استكمالاً للمؤتمر السابق الذي تم عقده في الأردن و في إطار مواكبة التطورات المتواصلة، لا سيما فيما يتعلق بواقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي والممارسات السليمة لإدارة التحديات في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى آليات إيصالها إلى شريحة أكبر من المنشآت والأفراد، وتطوير السياسات والبرامج التمويلية الإسلامية.وشدد البرغوثي على أهمية المشاركة في هذه المؤتمرات للاستفادة من تجارب الآخرين على صعيد تطوير الخدمات المصرفية، وخاصة البنوك والمصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل التطورات المتسارعة في مفهوم الصيرفية الإسلامية وأدواتها ، بما يضمن المساهمة في النهوض بالقطاع المصرفي في فلسطين، جاء ذلك بعد أن فاز مصرف الصفا بعضوية مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية(CIBAFI)، والذي يشكل أحد المؤسسات الهامة التي ترعى وتطور الصيرفة الإسلامية في العالم.وأشاد البرغوثي بجهود سلطة النقد الفلسطينية ودورها الفعال الهادف إلى تطوير عمل الجهاز المصرفي، وتحقيق الاستقرار والشمول المالي عبر الالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، وذلك في إطار النهوض بالقطاع المصرفي، الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها لعملائه.ومن الجدير ذكره أن أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"، جاء بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية، تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز.