فيديو: القسام يُنهي مناورته العسكرية الأضخم منذ عام 2014

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري التابع لحركة (حماس) عن انتهاء واتمام مناورات التحدي والصمود العسكرية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أبوعبيدة الناطق باسم القسام، حيث حذ الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأكد أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية وسلاحها ستبقى الحصن الحصين لمواجهة كافة التحديات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن سياسة الترهيب والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في المقاومة بكل أشكالها.وفيما يتعلق بالمناورات، أوضح أبو عبيدة أنها تضمنت سيناريوهات كثيرة منها التصدي للأرتال المدرعة والإنزال البري والبحري، مثمنا جهود وانضابط مقاتلي القسام، موضحاً أن المقاومة ستبقى سنداً لأي جهة في مواجهة الاحتلال.وفي السياق ذاته، أشار الناطق باسم القسام أن دماء الشهداء والتضحيات سينبتُ نصراً وحرية وعودة للأرض والمقدسات، شاكرا الشعب الفلسطيني الذي سيظل المخلص للمجاهدين رغم كل محاولات كسر صموده.