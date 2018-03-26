البردويل لـ"دنيا الوطن" لم نتهم أي طرف باستهداف موكب الحمد الله

خاص دنيا الوطنأكد الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لم يتم اتهام أي طرف في حادثة استهداف موكب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة.وأعرب البردويل في لقاء خاص مع "دنيا الوطن" عن أمله بألا تؤثر هذه الحادثة على المصالحة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا الملف ثابتاً، لأنه يخص الشعب الفلسطيني كله، حيث قال: "ما نريده فقط أن نكشف الحقيقة للشعب الفلسطيني، لكي يُحاكم المجرم الحقيقي، الذي نفذ هذه الجريم ومن يقف خلفه".وفيما يتعلق بمسيرة العودة والحراك الشعبي، أكد البردويل على سلميته وشعبيته ووحدة الشعب الفلسطيني خلف قضية حق العودة، وقال: "نحن جاهزون لكل الاحتمالات".