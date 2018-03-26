شؤون فلسطينية

البنك العربي يَستكمل مُشاركته بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب

البنك العربي يَستكمل مُشاركته بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استكمل البنك العربي مشاركته في فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب للعام السادس على التوالي بزيارة أكثر من 100 مدرسة، وتغطية محاضرات التوعية المصرفية لأكثر من 5,000 طالب وطالبة.

ويسعى البنك العربي من خلال المشاركة بهذه الفعاليات، التي تنظم سنوياً بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك وكافة البنوك العاملة بفلسطين،  وشركات الإقراض، إلى المساهمة في رفع مستوى ثقافة الطلاب المصرفية وتوعيتهم بكافة الأمور المتعلقة بعمل المصارف والمؤسسات ذات العلاقة.

ويبادر البنك العربي ضمن مسؤوليته الاجتماعية وبشكل مستمر بالمساهمة في تعزيز ثقافة الوعي المصرفي لدى الأطفال والشباب الذين يعتبرهم قادة المستقبل، كما يساهم بنقل خبراته المصرفية من خلال تقديم العديد من برامج التطوير وبناء القدرات للعديد من الفئات المجتمعية من بينها برنامج أصول الخاص بطلبة الجامعات وبرامج إنجاز الخاص بطلبة المدارس وبرامج تدريب أخرى تشمل الهيئات التدريسية.

كما شارك البنك العربي بفعاليات البنك الافتراضي المنظم من قبل سلطة النقد بمشاركة كافة البنوك ومؤسسات الإقراض ومؤسسة ضمان الودائع وجمعية البنوك، من خلال تخصيص زوايا عديدة تشمل كافة الخدمات البنكية وتخصيص موظف من كل بنك لشرح هذه الخدمات، حيث قدم ممثل البنك شرحاً مفصلاً للخدمات الإلكترونية المصرفية. ويعتبر البنك العربي البنك الريادي في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية من خلال (الخدمة المصرفية عبر الإنترنت - عربي اون لاين، خدمة عربي موبايل على الهواتف الذكية، الخدمة الهاتفية المصرفية – هلا عربي، وخدمة الرسائل القصيرة SMS) ويعمل البنك باستمرار على تطوير وتحديث هذه الخدمات بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه أوضح السيد جمال حوراني مدير منطقة فلسطين في البنك العربي أن البنك يسعى دوما إلى المشاركة بمختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تساهم في تعزيز التثقيف المالي والمصرفي وتوعية الطلبة وكذلك تفعيل مشاركتهم في مبادرات متنوعة تفيد المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات المناسبة لهم من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم كأفراد، مما ينعكس إيجاباً وبصورة مستدامة على أسرهم ومجتمعاتهم.

هذا وقد تم تزيين فروع البنك لاستقبال الأطفال وذويهم، وقد شهدت فروع البنك العربي إقبالاً متميزاً من طلاب المدارس وأهالي الأطفال للاطلاع عن قرب على طبيعة عمل المصارف والخدمات المميزة التي تقدمها.

والجدير ذكره، أن البنك العربي تزامناً مع فعاليات هذا الأسبوع أطلق حملة جديدة خاصة ببرنامج شباب تشمل العديد من المزايا والجوائز القيمة، كما يقدم برنامج توفير خاص بالأطفال (جيل العربي) الذي يهتم بخلق وتنمية ثقافة الادخار لدى الأطفال ويقدم لهم جوائز نقدية وعينية بشكل شهري ونصف سنوي.

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