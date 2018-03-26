شؤون فلسطينية

القواسمي: ما يجري في القدس جريمة لا يمكن السكوت عليها

القواسمي: ما يجري في القدس جريمة لا يمكن السكوت عليها
الناطق باسم فتح - أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، تعقيباً على الاقتحامات المتتالية المتصاعدة من اليهود للمسجد الأقصى وأدائهم لشعائرهم الدينية على أبواب المسجد الأقصى: إن هذا العمل جريمة بحق المقدسات الإسلامية، وامتهان لكرامة العرب والمسلمين، وتصعيد خطير بحق الفلسطينيين، وتحدياً لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم في العالم، ولكل القادة العرب والمسلمين.

وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، إن هذا العمل يجري بضوء أخضر من ترامب، الذي يسابق الزمن في اتخاذ القرارات المتتالية ضد الشعب الفلسطيني المناضل.

وشدد القواسمي، على أن إسرائيل تدفع باتجاة الصراع الديني، وتضع مخطط هدم المسجد الأقصى نصب عينيها لإنشاء الهيكل المزعوم، وترى في صمت العالم على هذه الانتهاكات، وعدم محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، فرصة سانحة للاستمرار في خرق القانون الدولي وعدم الاكتراث به، وهي بذلك تصفع المؤسسات الدولية وقراراتها وتبعث لهم برسالة واضحة عنوانها أن إسرائيل فوق القانون الدولي، وأن الشرعية الدولية سارية على كل دول العالم عدا إسرائيل.

وحذرت حركة (فتح) من المحاولات المتتالية لاستهداف و المساس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، معرباً عن أمله في أن تنهض الأمتين العربية والإسلامية بشكل جدي، ومن خلال خطوات عملية بعيدة عن الاستنكار والشجب، للدفاع وحماية القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة من التهويد، وتغيير طابعهم العربي الإسلامي والمسيحي. 

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