الخارجية والمغتربين تُدين مَنع الاحتلال رفع العلم الفلسطيني في مسيرة الشعانين





كما دانت قيام قوات الاحتلال وشرطته بالاعتداء بالضرب على المشاركين في المسيرة، الذين حاولوا رفع العلم الفلسطيني، علماً أن الحُجاج المشاركين من دول غربية مختلفة رفعوا أعلام بلدانهم.





وتؤكد الوزارة، أن هذا العدوان الاحتلالي غير المبرر دليل على ما يتعرض له شعبنا بمسيحييه ومسلميه من قمع وتنكيل وعدوان متواصل، وتضييقات مستمرة على حريتهم في الوصول الى أماكنهم المقدسة للصلاة فيها، وهو ما يثبت في الوقت ذاته، زيف إدعاءات وأكاذيب المسؤولين الإسرائيليين حول حرية العبادة للديانات السماوية الثلاث، ويعكس أيضاً حجم التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المسيحيين والمسلمين، الذي يشمل أيضاً الاعتداءات المتكررة على دور العبادة نفسها، وهو ما يحدث بشكل يومي ضد الكنائس والمساجد، وفي مقدمتها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.





وقالت: "هذا في وقت تقوم به سلطات الاحتلال بتنظيم ودعم وحماية المسيرات الاستفزازية التي يقوم بها غلاة اليهود في أزقة وساحات وباحات البلدة القديمة بالقدس، بما فيها ما تسمى بـ (مسيرات الأعلام)".



وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن تبعات هذا العدوان المتواصل على المقدسات الفلسطينية، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة الحق في العبادة وحرية الوصول إليها.





وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها الأممية المختصة برفع صوتها عالياً لإدانة هذا الاعتداء الآثم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة الحجاج والمصلين، وحماية دور العبادة من عبث الاحتلال والمستوطنين.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمنع رفع العلم الفلسطيني خلال مسيرة "أحد الشعانين" في مدينة القدس.