شؤون فلسطينية

تيسير خالد: دونالد ترامب يوقع للمرة الثالثة على قرار عديم الأهلية

تيسير خالد: دونالد ترامب يوقع للمرة الثالثة على قرار عديم الأهلية
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه في الوقت الذي وافق فيه الكونجرس الأمريكي على دفع مبلغ قياسي للدفاع الصاروخى في دولة الاحتلال الإسرائيلي بواقع 705 ملايين دولار للعام الحالي 2018 يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون يمنع وزارة الخارجية من تحويل مبلغ بقيمة 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في حال استمرارها بدفع مخصصات لأسر ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من أسرى وجرحى وشهداء.

وأضاف خالد: "الرئيس دونالد ترامب يتصرف في مواقفه من الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة بلغة عدائية تماماً، الأولى: عندما وقع على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والثانية: عندما وقع على قرار قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والثالثة: عندما وقع أمس على وقف صرف المساعدات المسمومة للسلطة الفلسطينية".

وتابع: "هكذا فإن الرئيس الأميركي يوقع بمثل هذه السياسة المنحازة بشكل أعمى للاحتلال الإسرائيلي والمعادية بشكل مطلق لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، على قرارات، تؤكد عدم أهلية الإدارة الأميركية للعب أي دور في رعاية أية جهود لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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