شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تكشف تحركات مسيرات العودة في قطاع غزة

"دنيا الوطن" تكشف تحركات مسيرات العودة في قطاع غزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أحمد أبو ارتيمة منسق مسيرات العودة في قطاع غزة، أن الاستعدادات للمسيرات، تجري على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك لجاناً، تعمل في إطار التنسيق والإعلام.

وأوضح أبو ارتيمة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجماهير، ستتحرك يوم الجمعة في ساعات الصباح من كافة أماكن قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك حافلات لنقلهم إلى الأماكن الشرقية، بالإضافة إلى أنه سيتم نصب خيام الاعتصام على طول الخط الشرقي في شرقي رفح وخانيونس والبريج ومدينة غزة وشمال بيت حانون.

وقال أبو ارتيمة: "ستبدأ الجماهير بالاحتشاد، وسنعلن في هذا اليوم أن هذا الاعتصام سيكون سلمياً، وسيكون بعيداً عن السياج الفاصل بحوالي 700 متر، حيث سيكون هذا اليوم هو البداية لسلسلة متواصلة من الفعاليات، باتجاه إعادة تعريف قضية حق العودة".

وفي السياق ذاته، أكد أن تحرك الحافلات سيبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً من مختلف الأماكن شرقي قطاع غزة.

وبين أبو ارتيمة، أن المسيرات ستتركز في نقطة 4/4 شمال قطاع غزة، وعند دوار ملكة شرقي مدينة غزة، وشرقي البريج وسط القطاع، وشرقي خزاعة جنوب قطاع غزة، وحي النهضة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

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