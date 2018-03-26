الشرطة تضبط 39 قطعة يشتبه أنها أثرية في جنين

وأكد البيان بأنه تم التحرز على المضبوطات، وإحالة الشخصين المذكورين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة (39) قطعة يشتبه أنها أثرية في جنين، وألقت القبض على شخصين في قضيتين منفصلتين في جنين.وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة السياحة والآثار حول حيازة شخص من سكان محافظة الخليل لمواد يشتبه بأنها أثرية تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار، وتساندها قوة من مركز شرطة المدينة إلى مكان تواجده، وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته (38) قطعة معدنية، يشتبه أنها أثرية تعود لعصور تاريخية مختلفة، وبتدوين أقواله، أفاد أنه حضر لمحافظة جنين من أجل بيعها.وفي سياق منفصل، وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة السياحة والآثار، تتعلق بحيازة أحد الأشخاص من محافظة جنين على مواد يشتبه أنها أثرية، وعليه تحركت قوة من فرع السياحة إلى مكان تواجده، وتم ضبطه وضبط قطعة معدنية يشتبه أنها أثرية.