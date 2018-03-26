الوزير المالكي ونائب وزير الخارجية المكسيكي يبحثان السياسات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، مع نائب وزير الخارجية المكسيكي، ميجيل رويز كاباناس إنكيردو، في مكتبه بمدينة رام الله، صباح اليوم، السياسة الاستعمارية الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي المحتلة.جاء ذلك، خلال لقاء، حضره وكيل الوزارة السفير تيسير جرادات، والمستشار حنان جرار مدير إدارة الأميركيتين والكاريبي، وسفير المكسيك لدى فلسطين السيد سيرجيوا برنال.وأشار المالكي، إلى أن إسرائيل قامت ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، منتهكةً القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، هادفة من وراء ذلك إلى إنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة.وأوضح، أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس شجعت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تصعيد النشاط الاستيطان بشكل كبير، وانتهاكها القرارات الدولية.ووضع المالكي ضيفه بصورة المبادرة الفلسطينية للسلام، والتي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في العشرين من فبراير/ شباط الماضي، مشيراً إلى أهميتها لتحقيق السلام في المنطقة.وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ خمسين عاماً، وفق قرارات الشرعية الدولية.وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.من جانبه، أشاد السيد ايزكيردو بالعلاقات الطيبة التي تجمع فلسطين بالمكسيك، وشدد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وأوضح أن زيارته لفلسطين، تأتي في سياق الاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الجانبين.