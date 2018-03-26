الاحتلال يعتقل (24) مواطناً من الضّفة بينهم أفراد من عائلة واحدة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (22) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، بينهم أفراد من عائلة واحدة من القدس، فجر اليوم الاثنين.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال، اعتقلت السيّدة آمنة محمود وزوجها باسل محمود ونجليهما مؤمن ومأمون، من بلدة العيسوية في القدس.علاوة على اعتقال كل من: الطفل هيثم شادي عبيد (11 عاماً) وشقيقه الطفل حسين شادي عبيد (13 عاماً)، ومحمد أحمد عطية وداود عطية، من البلدة.وكل من: وجيه نمر الجمزاوي، رائد نمر الجمزاوي وأحمد أكرم الياسيني من بلدة عناتا في القدس.وأضاف نادي الأسير، أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية، وهم: محمود قطاوي (25 عاماً)، محمد نائل سلمي (24 عاماً)، حمادة شعث (28 عاماً)، وعاصم حسن أبو تيم (20 عاماً).كما اعتقل ثلاثة أسرى محرّرين من محافظة جنين، وهم: عدي بعجاوي، مهدي أبو الحسن ومحمد أحمد صلاح، إضافة إلى المواطنين أدهم أديب عبد الله خلف وعدي نشأت حسين خلف من طولكرم.واعتقلت ثلاثة أيضاً من محافظة الخليل، وهم: محمد نبيل القيق (16 عاماً)، أيهم وائل عجارمة (16عاماً)، وإيهاب نعمان الرجبي.وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن عبد الله نايف رمضان من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك بعد إطلاق النار عليه وإصابته.