دولي

نير بركات يترك رئاسة بلدية القدس وينضم لقائمة (الليكود)

نير بركات يترك رئاسة بلدية القدس وينضم لقائمة (الليكود)
رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، عدم المنافسة على رئاسة البلدية لفترة ولاية ثالثة، وإنما سينافس ضمن قائمة حزب (الليكود) على مقعد في الكنيست.

وفي أول خطاب يلقيه، منذ بيانه، أمام نشطاء الليكود في قلعة زئيف في تل أبيب، قال بركات: "هذا يوم مؤثر بالنسبة لي، قررت بعد عشر سنوات في منصبي التخلي عن إدارة أكثر مدينة جذابة ومتحدية ومهمة في العالم".

 وقبل ذلك نشر بركات، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه "بعد أن صعدت القدس على المسار الصحيح، لن أنافس على رئاسة البلدية لدورة ثالثة، في نهاية الدورة ساترك البلدية، ولكنني لن اترك القدس أبداً".

 ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقرار بركات، وقال له: "يسرني جدا استمرار التعاون بيننا. فعلنا لك جيدا في منصبك كرئيس للبلدية وفي منصبي كرئيس للحكومة، والآن استقبلك بأذرع مفتوحة في حركتنا، أكبر حركة في الدولة، وهذه إضافة مهمة".

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