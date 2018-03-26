شؤون فلسطينية

الوزير الأعرج وممثلة الدنمارك لدى فلسطين يبحثان دعم قطاع الحكم المحلي

الوزير الأعرج وممثلة الدنمارك لدى فلسطين يبحثان دعم قطاع الحكم المحلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، في مكتبه اليوم الاثنين، مع ممثلة الدنمارك لدى فلسطين نتاليا فينبر، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومديرة التعاون الدنماركي ايستر لونستروب.

وبحث اللقاء التطورات الحاصلة في قطاع الحكم المحلي، وأهمية استمرار الدعم للقطاع بشكل عام، وللبلديات والمجالس القروية بشكل خاص والعمل على تمكينها من خلال رفدها بالمشاريع التنموية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز دورها في تقديم الخدمات للمواطنين، نظراً لكونها على اتصال مباشر معهم وبشكل يومي.

وأكد الأعرج أهمية العمل على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي للهيئات المحلية، وذلك لتمكينها من متابعة المهام والواجبات المطلوبة منها، وتقديمها للخدمات العامة، بالإضافة إلى التفكير بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل للحد من البطالة لدى السكان المحليين، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة قامت بمراجعة عدد من الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقامت بتطويرها وتعديلها لمواكبة التطورات، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بمتابعة كافة القضايا والمستجدات في قطاع الحكم المحلي بشكل عام من خلال التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأشاد الأعرج بالدعم المقدم من الحكومة الدنماركية للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، ودعم قطاع الحكم المحلي بشكل خاص، والذي أسهم بشكل عام في دعم توجهات وسياسات الوزارة في ظل مساعيها لتحقيق تنمية محلية شاملة.

بدورها، أكدت فينبر استمرار الدعم الدنماركي لقطاع الحكم المحلي في المرحلة القادمة، كما وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الوزارة، لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي.

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