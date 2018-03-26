شؤون فلسطينية

الحكومة: نُحذر من خُطورة الإجراءات الاحتلالية بالمسجد الأقصى والقدس

الحكومة: نُحذر من خُطورة الإجراءات الاحتلالية بالمسجد الأقصى والقدس
الحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب المسجد الأقصى المبارك من قبل ما تسمى محكمة إسرائيلية، يعتبر بالفعل سابقة خطيرة واعتداءً غير مسبوق من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق.

وحمل المحمود، حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 

وفِي هذا الإطار، ذكّر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في أكثر من موقف، من أن إسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الإسلامية والمسيحية،  فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا، وتكوين وتفكير أهل بلادنا ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.     

وأكد المتحدث الرسمي، أن ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة، يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ماتسمى (بالمحاكم الإسرائيلية) تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته والتغطية على اعتداءاته. 

ودعا المتحدث الرسمي، حكومات العالمين العربي والإسلامي إلى مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية، التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.  

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