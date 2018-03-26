ليبرمان: متخوف من جبهة الشمال أكثر من الجنوب

فيديو جرافيك حول مسيرة العودة بغزة



رام الله - دنيا الوطنحذر أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر (إسرائيل.. قصة نجاح)، من أن الجبهة الداخلية في شمال إسرائيل "ليست مستعدة بشكل كاف للحرب".وقال ليبرمان: إن الدولة استثمرت في حماية غلاف غزة 37 ضعفًا مما استثمرته في حماية الشمال، مضيفًا: "إذا كنت أتحدث عن جاهزية الجبهة الداخلية، فإن الوضع الأفضل هو في غلاف غزة، والوضع السيئ هو الشمال.وأوضح، في منطقة غلاف غزة، الذي يبلغ عدد مستوطنيه 46 ألف نسمة، استثمرت إسرائيل حوالي 37 ألف شيكل لكل مقيم، وهناك استعداد على أعلى مستوى.وتابع: أما في الشمال فإن الوضع عكسي للأسف، كل المنطقة تبلغ 900 كلم مربع، ويعيش فيها 244 ألف نسمة، ونحن استثمرنا هناك حوالي 970 شيكلاً لكل مستوطن.وقال ليبرمان: "منذ توليت منصب وزير الجيش، عقدت 52 اجتماعاً ومناقشة حول مسألة حماية الجبهة الداخلية، يمكنني أن أعقد 48 اجتماعاً آخر، لكن ذلك لن يغير الوضع، إذا شئنا حماية الشمال فإننا بحاجة إلى خطة خماسية متعددة السنوات، هذا هو أقل المطلوب للوصول بالشمال إلى الوضع في الجنوب".وحول (مسيرة العودة)، المخططة يوم الجمعة في قطاع غزة، قال وزير الجيش: "اقتراحي الأول للجميع هو عدم الذعر، يجب التعامل مع كل شيء ببرود أعصاب وتصميم، نحن جاهزون لكل سيناريو، نحن نرفع حالة التأهب ونواجه كل حدث".وأشار ليبرمان إلى التهديدات الموجهة لإسرائيل، وخاصة من قبل إيران، وقال "لن تكون هناك أسلحة نووية في إيران، فنحن مصممون على عدم السماح بأسلحة نووية لإيران".ووعد ليبرمان بأمرين: "لن يكون هناك وجود إيراني في سوريا ولا إيران نووية، متابعًا: "نحن لا نتحدث فقط، نحن نقصد ذلك، أيضاً".