قراقع يُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد المحرر حسن الشوامرة

رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية مسؤولية استشهاد الأسير المحرر حسن الشوامرة، الذي توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، الذي تفشى في جسده خلال اعتقاله.وبين قراقع أن الإهمال الطبي المتعمد في السجون، هو السبب الرئيسي في استشهاد الأسير الشوامرة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 25 أسيراً مصاباً بالسرطان، وأن السجون باتت مكاناً لزرع الأمراض والأوبئة في أجساد المعتقلين.ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني الشهيد شوامرة، وتقدمت بالتعازي لذويه وأهله والحركة الأسيرة.يذكر، أن المحرر حسن يونس الشوامرة من مدينة دورا قضاء الخليل، توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان نتيجة إهمال وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال، وقد تحرر بتاريخ 29/6/2012.