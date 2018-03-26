موفاز: مستشار ترامب الأمني حاول إقناعي بمهاجمة إيران

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز: إن جون بولتون، الذي تم تعيينه مستشاراً للأمن القومي الأمريكي، حاول في الماضي إقناع إسرائيل بمهاجمة إيران.وفي كلمة ألقاها في مؤتمر (إسرائيل.. قصة نجاح) الذي تنظمه صحيفة (يديعوت أحرونوت) ذكر موفاز: "عرفت جون بولتون عندما كان سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وحاول إقناعي بأن إسرائيل يجب أن تهاجم إيران، لا أعتقد أن هذا عمل حكيم - ليس من جانب الأمريكيين، اليوم، وليس من جانب أي شخص حتى يصبح هذا التهديد حقيقياً".وشارك مسؤولو الجيش الإسرائيلي السابقون، مثل موشيه يعلون، وبيني غانتس، ودان حالوتس، وموفاز في المنتدى، وأعرب الأربعة عن معارضتهم لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، قائلين إن "إيران تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية، والتي تعتقد أنها ستعطيها حصانة استراتيجية، لذا يجب على العالم أن يضمن عدم وصولها إلى هناك".وبحسب حالوتس، فإن" الدولة التي تريد الوصول إلى أسلحة نووية، ستصل في نهاية المطاف إليه".