وفاة أسير مُحرر متأثراً بمرض عُضال أُصيب به في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير المحرر حسن يوسف الشوامرة من مدينة الخليل، توفي صباح اليوم الاثنين، متأثراً بمرض عُضال.وأشارت الهيئة إلى أن المحرر الشوامرة، أصيب بالمرض خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال.