الشرطة الإسرائيلية تَسمح بإجراء مَراسم يهودية قرب المسجد الأقصى





ويشار إلى أنها تقترب بشكل أكبر كل عام، من الحرم القدسي، ففي عام 2015، أقيمت في ساحة مدرسة (نوعام بنيم) في حي كريات موشيه في غرب القدس، على بعد أربعة كيلومترات جواً من الحرم القدسي.



وفي 2016 أقيمت على جبل الزيتون، على مسافة كيلومتر ونصف من الحرم، وفي 2017، أقيمت في ساحة كنيس الخربة في الحي اليهودي، على مسافة 400 متر من الحرم، لتصل هذا العام إلى أسوار الحرم.



وكانت الشرطة قد سمحت في عيد العرش الأخير، بإجراء مراسم لنشطاء الهيكل في مركز (دافيدسون) في الحديقة الأثرية عند مدخل بوابة الدباغين، لكنها كانت مراسم (صب المياه) التي تجذب عدداً قليلاً من الناس، بينما المقصود هذه المرة هو نشاط يشارك فيه المئات من الناس كل عام، وفي ذروته، يتم ذبح كبش وسفك دمه من قبل الكهنة عند أقدام المذبح وحرقه.



وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن "طلب المنظمين تم فحصه مثل أي طلب آخر، وتقرر الموافقة عليه في جميع الأمور المتعلقة بالشرطة، في مجال النظام والأمن".



ووفقاً لمزاعم نشطاء الهيكل، فإن تقديم ذبيحة عيد الفصح من قبل الكهنة، هو أحد أهم الوصايا في التوراة، هذه الممارسة لا تحل محل الذبيحة المقدسة، التي لا تسمح بها الشريعة إلا على جبل الهيكل، وعشية عيد الفصح فقط.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن الشرطة الإسرائيلية، سمحت لجماعة ما تسمى (نشطاء الهيكل) بإجراء تدريب على مراسم تقديم القرابين في عيد (الفصح) اليهودي، بمحاذاة أسوار المسجد الأقصى المبارك، وذلك لأول مرة منذ بدء النشطاء بهذا التقليد في العقد الماضي.وستقام المراسم، اليوم الاثنين، عند مدخل الحديقة الأثرية (دافيدسون) في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وعلى مقربة من حائط البراق.وهذه المراسم، التي بدأت بشكل سري قبل سنوات، أصبحت تحظى اليوم بتأييد الكثير من الحاخامات، وبدعم مادي من بلدية القدس.