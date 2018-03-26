شؤون فلسطينية

بدران: المطلوب الالتزام باستحقاقات المصالحة الفلسطينية

بدران: المطلوب الالتزام باستحقاقات المصالحة الفلسطينية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس - حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ومسؤول ملف العلاقات الوطنية، حسام بدران: إن الوحدة الوطنية هي الرافعة الأساسية لشعبنا في مواجهة الاحتلال، وإفشال خطة ترامب الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، مطالباً السلطة الفلسطينية بوقف ما أسماه "منهج الإقصاء".

وأوضح بدران، أن شعبنا وفصائله الوطنية، باتوا يدركون الآن من يعطل المصالحة، ويضع العراقيل أمام إنجازها.

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