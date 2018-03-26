الجيش الإٍسرائيلي يُحقق بأسباب انطلاق القبة الحديدية المفاجئ

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية، مساء أمس الأحد، في غلاف غزة، لكن الجيش الإسرائيلي اعترف لاحقاً، بأنه لم يتم تشخيص إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.وقدر الجيش بأن المنظومة، عملت في أعقاب إطلاق نيران الرشاشات داخل القطاع، وأنه سيتم فحص ظروف انطلاق المنظومة.وقام الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين للرصد في شمال القطاع، رداً على إطلاق النيران.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الوضع في منطقة غلاف غزة بقي روتينياً، بعد انطلاق سلسلة من أجهزة الإنذار في المنطقة، وسماع السكان لدوي انفجارات، وتم تقديم العلاج لستة أشخاص، بينهم مواطنة من (سديروت) وخمسة سائحين، جراء إصابتهم بالذعر، إثر سماع دوي الانفجارات وأجهزة الإنذار.ودعت قيادات بعض البلدات في المجلس الإقليمي (شاعر هنيغف)، السكان للبقاء على مقربة من المناطق المحمية، كمبادرة فردية، وليس كتعليمات رسمية من الجيش الإسرائيلي، فيما دعا مجلس (حوف عسقلان) الإقليمي، المستوطنين إلى الانصياع لأوامر الجيش الإسرائيلي.