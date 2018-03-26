إصابة مُواطنيْن في شجار عائلي شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بجروح مساء أمس الأحد، جراء وقوع شجار بين عائلتين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.بدوره، أفاد المقدم أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن شجاراً عائلياً وقع أمس الأحد في منطقة المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عنه إصابة مواطنيْن بجروح وصفت بالطفيفة، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.