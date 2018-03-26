شؤون فلسطينية

الوزير الأعرج يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

الوزير الأعرج يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية حسين الأعرج، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بحضور مدير عام الصندوق د. توفيق البديري، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الأعرج بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في دعم الهيئات المحلية، وتطوير قطاع الحكم المحلي وتطبيق سياسات الحكومة الفلسطينية.

وثمن الجهود التي يبذلها الصندوق في تقديم مشاريع وبرامج مختلفة، تهدف إلى رفع قدرات البلديات، وصولاً إلى خدمات أفضل للمواطنين.

بدوره، أطلع البديري أعضاء المجلس على سير العمل والنشاطات في الصندوق للعام 2017، بالإضافة إلى تقرير الإدارة التنفيذية والذي يتضمن تقدم وسير العمل في البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق، والأمور المادية والإدارية التي تتعلق بموازنة العام 2017.

هذا وصادق مجلس الإدارة خلال الجلسة المنعقدة على ميزانية صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للعام 2017، وذلك لتنظيم الأمور المالية لعمل الصندوق انسجاماً مع التشريعات والقوانين الوطنية، وبهدف تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام.

كما وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع التي يقوم الصندوق بتنفيذها وأهمها: برنامج تطوير البلديات، بالإضافة إلى برنامج تطوير المناطق المسماة (ج) وغيرها.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من فيصل فريحات، ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقيب المهندسين مجدي الصالح، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، وليلى صبيح ممثلة عن وزارة المالية والتخطيط، ومحمد أبو غالي ممثلاً عن الهيئات المحلية، وجوهر الصايج ممثلاً عن الهيئات المحلية، وعمار دويك ممثلاً عن المجتمع المدني، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.

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