ما هي استعدادات جنود الاحتلال لمظاهرات العودة؟

رام الله - دنيا الوطنقال متان تسوري الصحفي في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: "سينشر الجيش الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الجنود داخل مستوطنات غلاف غزة للقيام بمهام أمنية، وذلك تحسباً لمظاهرات الجمعة المقبلة على الحدود مع قطاع غزة".وأضاف تسوري: "ستتمركز قوات الجيش الإسرائيلي على مداخل المستوطنات القريبة من الحدود".