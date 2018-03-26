المالكي: نُحضر لاستضافة اللجنة الحكومية الفلسطينية الفرنسية مايو المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، على أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لفلسطين مساء اليوم، والتي تأتي لمتابعة الجهود المتعلقة بالعملية السلمية، وتعزيز العلاقات الثنائية والاعتراف بدولة فلسطين.وقال المالكي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين: إن هذه الزيارة تأتي تحضيراً لاستضافة فلسطين للجنة الحكومية الفلسطينية الفرنسية الثانية برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي التي ستُعقد في مايو القادم.وأضاف المالكي، أن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، سيصل ظهر اليوم لمقر الرئاسة، ويلتقي الرئيس محمود عباس بعد ظهر اليوم، وذلك في اطار الجهود المستمرة للقيادة لحشد المزيد من الدعم لمبادرة الرئيس للسلام، وللحصول على الاعتراف بدولة فلسطين.وأشار وزير الخارجية إلى أن نائب وزير الخارجية المكسيكي كارلوس دي إكاسا، سيلتقي القيادة صباح اليوم تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتينة والصلبة.وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المغربي يوم غد، أوضح المالكي، أن لقاءات مكثفة ستعقد مع الوزير المغربي، وتبحث تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك بحث توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، تمهيداً لزيارة رئيس الوكالة المغربية للتعاون الدولي في أيار/ مايو المقبل لفلسطين.