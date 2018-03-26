دولي

النمسا تدعو لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

النمسا تدعو لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
مستشار النمسا سيباستيان كورتز
رام الله - دنيا الوطن
دان مستشار النمسا سيباستيان كورتز اليوم الاثنين، عمليات تركيا العسكرية في سوريا، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ودعا الاتحاد الأوروبي لوقف مفاوضات انضمام تركيا إليه.

وقال المستشار كورتز في مقابلة مع صحيفة (فيلت) عشية قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في فارنا: "مع الأخذ بعين الاعتبار، الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان والقيم الأساسية للديمقراطية، واستناداً إلى حقيقة أن معايير كوبنهاغن (معايير للبلدان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي) لم تنفذ، فإن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تنتهي".

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تركيا ستظل "شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي"، وأنه من الضروري التعاون معها "في إطار مفهوم حسن الجوار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشن الجيش التركي والجيش السوري الحر، عملية عسكرية أطلقت عليها أنقرة تسمية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في عفرين السورية وضواحيها منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتقول تركيا: إن وحدات حماية الشعب الكردية، والاتحاد الديمقراطي الكردي، وحزب العمال الكردستاني هي منظمات مسلحة. 

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية "قوات سوريا الديمقراطية" التي يمثل المسلحون الأكراد عمودها الفقري، وترفض دمشق التدخل التركي في شمال غرب سوريا، وتعتبره عدواناً وانتهاكاً لسيادتها.

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