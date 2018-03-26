حماس: قرار البرلمان الدولي يعكس عزلة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم: إن حركته ترحب باجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، حول رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، والتأكيد أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "يعكس هذا القرار عزلة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وتزايد الإجماع العالمي على رفض السياسات الأمريكية والإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.