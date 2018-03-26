شؤون فلسطينية

اعتقال 43 فلسطينياً والاحتلال يَستنفر قواته عشية "الفصح العبري"

اعتقال 43 فلسطينياً والاحتلال يَستنفر قواته عشية "الفصح العبري"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 43 فلسطينياً، خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق الضفة الغربية والقدس.

في السياق، زعم جيش الاحتلال، أنه عثر على أسلحة ووسائل قتالية خلال حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين.

في التفاصيل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين في بلدة اليامون بمدينة جنين، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال مواطنون: إن عدة آليات عسكرية داهمت المدينة، واعتقلت الشاب عدي بعجاوي، والأسير المحرر مهدي أبو الحسن، وفتشت منزليهما، فيما داهمت منزل المواطن وليد إبراهيم فريحات بالبلدة، وفتشت ورشة دراجات نارية تابعة له.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: حمادة أمين شعث، ومحمد نائل سلمى، ومحمود قطاوي، فيما اعتقلت من مخيم الدهيشة في بيت لحم عبد الله نايف، ومن الخليل إيهاب نعمان الرجبي.

وفي القدس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم امرأة وزوجها في بلدة العيسوية، وهم: آمنة محمود، وزوجها باسل محمود، ومؤمن محمود، ومأمون محمود، وهيثم شادي عبيد، وشقيقه حسين عبيد، ومحمد أحمد عطية، وداوود يوسف عطية.

ومن بلدة عناتا شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عدي رائد النمر الجمزاوي، ووليد وجيه النمر الجمزاوي، وأحمد أكرم الياسيني.

 وفيما يتعلق باستعدادات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة المزمع انطلاقها يوم 30 من الشهر الجاري، فقد أعلن عن حالة استنفار كاملة في مناطق الضفة الغربية والقدس.

واستنفر الجيش قواته وعزز من وحداته في الأراضي الفلسطينية، عشية "الفصح العبري" في نهاية الأسبوع، والذي يتزامن مع فعاليات ومسيرات يوم الأرض.

وفي الضفة الغربية، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية لوحدات وكثف من نصب الحواجز العسكرية على المحاور والطرقات الرئيسية الموصلة بين البلدات الفلسطينية، فيما نصبت الحواجز على مداخل بعض القرى والمدن، وأجرى الجنود تفتيشات وتدقيق في هوية المسافرين.

وفي القدس عززت الشرطة من تواجدها العسكري في المدينة المحتلة، خشية من تنفيذ عمليات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية خلال احتفالات "الفصح العبري".

ونشرت الشرطة وحداتها الخاصة وشرطة "حرس الحدود" في شوارع وطرقات المدينة ومداخلها وأزقة البلدة القديمة، وسيّرت الدوريات الراجلة والمحمولة، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس الحديدية، تحسباً لأي طارئ.

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