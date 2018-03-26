شؤون فلسطينية

صور: "#فوضناك".. حملة فلسطينية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

صور: "#فوضناك".. حملة فلسطينية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن
أطلق شباب فلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حملةً فلسطينية بعنوان (فوضناك)، والتي تهدف وفق القائمين عليها، لتفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وانطلقت الحملة عبر (هشتاق) غزا مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه العديد من الشرائح المجتمعية، الذين عبروا عن تأييدهم للحملة، حيث إنها تجاوزت وفق القائمين عليها خط المليون مشترك بعد 48 ساعة من إطلاقها.

وحسب القائمين على الحملة، فإن ذلك يمثل استفتاءً شعبياً 
على نهج الرئيس عباس،  في تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، وخطواته في رفض (صفقة القرن)، وصون النظام السياسي الفلسطيني.

وفي الوقت ذاته، عبر عدد من رواد التواصل الاجتماعي، عن رفضهم للحملة، مطلقين عدداً من التغريدات التي تطالب بإيضاحات عن الحملة، أو تعبر عن رفضها للتفويض.










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