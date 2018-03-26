صور: "#فوضناك".. حملة فلسطينية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

خاص دنيا الوطنأطلق شباب فلسطيني على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حملةً فلسطينية بعنوان (فوضناك)، والتي تهدف وفق القائمين عليها، لتفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني.وانطلقت الحملة عبر (هشتاق) غزا مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك فيه العديد من الشرائح المجتمعية، الذين عبروا عن تأييدهم للحملة، حيث إنها تجاوزت وفق القائمين عليها خط المليون مشترك بعد 48 ساعة من إطلاقها.وحسب القائمين على الحملة، فإن ذلك يمثل استفتاءً شعبياًعلى نهج الرئيس عباس، في تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، وخطواته في رفض (صفقة القرن)، وصون النظام السياسي الفلسطيني.وفي الوقت ذاته، عبر عدد من رواد التواصل الاجتماعي، عن رفضهم للحملة، مطلقين عدداً من التغريدات التي تطالب بإيضاحات عن الحملة، أو تعبر عن رفضها للتفويض.