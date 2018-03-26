مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن زاد مسلم أبو قوطة والد الطفل محمد الذي يبلغ من العمر 12 عاماً، الذي يعاني من فشل كلوي حاد، حيث اجريت له عدة عمليات تمهيدية لعملية الزراعة.حصلنا على تحويلة إلى مستشفى رام بام في مناطق الداخل، حيث أن المتبرع متوفر حاليا ولكن ينقصنا التغطية المالية لإجراء العملية.أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدكتور جواد عواد وزير الصحة بمساعدتنا بتوفير التغطية المالية لإجراء العملية.للتواصل 0599530896