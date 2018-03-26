إجلاء الدفعة الثانية من مقاتلي المعارضة السورية

فيديو أرشيفي: إجلاء مسلحي المعارضة السورية من حي القابون في دمشق نحو إدلب



رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام سورية رسمية، أن أكثر من خمسة آلاف مقاتل من المعارضة السورية وعائلاتهم، استقلوا 77 حافلة أمس الأحد في انتظار مغادرة الغوطة الشرقية في اليوم الثاني لعملية إجلائهم من قرب العاصمة دمشق.ووفق وكالة (سكاي نيوز)، فقد توصلت جماعة (فيلق الرحمن)، وهي الجماعة الرئيسية في منطقة (عربين) بالغوطة الشرقية، لاتفاق يوم الجمعة، يسلم بموجبه المقاتلون المنطقة للحكومة وينقلون إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا.وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء، فإن نحو ألف مقاتل وأقاربهم غادروا أول أمس السبت.