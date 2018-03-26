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المصريون يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية

المصريون يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ المصريون في كافة المحافظات الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس حزب (الغد) موسى مصطفى موسى.

ويرجح الكثيرون فوز السيسي بهذه الانتخابات، ويسعى إلى فترة رئاسة ثانية، بعد فترته الأولى، التي استمرت 4 سنوات.

ويحق لنحو 60 مليون مصري، من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام على مدار ثلاثة أيام، بحسب (سكاي نيوز).

وطبعت الهيئة الوطنية للانتخابات 60 مليون بطاقة تصويت غير قابلة للتزوير أو التغيير، من خلال وجود أرقام مسلسلة للبطاقات وعلامات مائية بكل بطاقة.

ويشمل التصويت 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية، موزعة على كافة محافظات مصر، تحت إشراف 18 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق، بخلاف 110 آلاف من الموظفين الإداريين.

ومع الساعات الأولى لليوم الأول من الانتخابات المصرية، انتشرت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية فى كافة أنحاء الجمهورية، لتأمين اللجان الانتخابية، وذلك  بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث تم  استلام  اللجان منذ أمس الأحد والمقار الانتخابية لتأمين إرادة  الناخبين من أبناء الشعب المصرى، والمساهمة فى توفير مناخ آمن للمصريين، للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستوري، وفق صحيفة (اليوم السابع).

وانتشرت عناصر القوات المسلحة، مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، وتنظيم الكمائن، ونقاط التفتيش، ودفع الدوريات المتحركة، لتأمين محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع المصرية، أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

 

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