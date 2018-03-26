بينت: هدفنا تجنب الانجرار لمواجهة مع غزة خلال مسيرة العودة

رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بينت زعيم حزب (البيت اليهودي): "هدفنا في الوقت الحالي هو تجنب الانجرار إلى مواجهة لا نرغب فيها، والأهم من ذلك كله هو منع الإضرار بسيادتنا جراء المسيرة الكبيرة لسكان غزة".وأضاف بينت في تصريح له عبر إذاعة جيش الاحتلال: "أود أن أقول لسكان قطاع غزة: إنه لا معنى ولا فائدة لعبور السياج والخروج منه بسلام".